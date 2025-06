Weite Teile Bayerns leiden unter Dürre: "Freistaat nur ungenügend vorbereitet"

München - In vielen Teilen Bayerns herrscht wegen der großen Trockenheit und der aktuellen Hitzewelle eine zunehmende Dürre.

Alles in Kürze

Die Hitze macht der Natur zu schaffen. In Bayern zeigt sich – mal wieder – eine massive Austrocknung der Bodenschichten. Die Gegenmaßnahmen der Politik bleiben überschaubar. © Julian Stratenschulte/dpa

Rund 95 Prozent der Fließgewässer-Messstellen im Freistaat und 56 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen zeigen derzeit nur noch "niedrige Verhältnisse" an.

Auch der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt auf seinen Karten vielerorts dramatische Werte an.

So sind etwa weite Teile Frankens, Schwabens, Niederbayerns und Oberbayerns bereits dunkelrot gefärbt – dies zeigt eine massive Austrocknung der Bodenschichten.

"Unsere Böden sind viel zu trocken, das Grundwasser sinkt weiter ab, Erholung ist nicht in Sicht, daran konnte auch der relativ regenreiche vergangene Sommer nichts ändern", sagte der Vorsitzende des Bund Naturschutz (BN), Richard Mergner.

"Hitzewellen und Dürren durch die Klimakrise sind das neue Normal in Bayern – und der Freistaat ist nur ungenügend darauf vorbereitet. Wir werden in Zukunft massive Wasserknappheit in allen Teilen von Bayern haben, nicht nur im traditionell trockeneren Nordbayern."