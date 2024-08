Grüne wollen Klimaschutz in Sachsen "einklagbar" machen

Dresden - Klimaschutz knallhart! Sachsens Umweltminister und Grünen-Spitzenkandidat Wolfram Günther (51) hat erstmals das Konzept für ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, das die Ökopartei bei einer möglichen Fortsetzung ihrer Regierungsbeteiligung durchpauken will. Demnach soll Klimaschutz im Freistaat künftig gerichtlich einklagbar werden.

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne). © Thomas Türpe

Da dürfte es künftigen Koalitionspartnern schon jetzt dunkelgrün-schwarz vor Augen werden: Eine künftige Regierungsbeteiligung in Sachsen wollen die Grünen offenbar von der Umsetzung eines Klimaschutzgesetzes abhängig machen.

Das kündigt erst einmal den Kohlekompromiss mit dem Ausstiegsdatum 2038 auf. "Wir müssen viel schneller raus aus der Kohle", erklärte Günther am Wochenende. Die Grünen peilen demnach einen Turbo-Ausstieg schon vor 2030 an.

Per Gesetz will man den Klimaschutz zudem gerichtlich einklagbar machen. So ließen sich mit einem Klimaschutzgesetz feste CO2-Budgets und Einsparziele konkreter festlegen, erklärte Günther. Zudem gebe es dann die rechtliche Grundlage, "Emissionsdaten zu erheben und Entwicklungen zu monitoren".

Heißt in der Praxis: Sind die Emissionen zu hoch, könnten die Behörden etwa Fahrverbote verhängen oder Umweltverbände und Betroffene (Anwohner) dies gerichtlich einklagen.