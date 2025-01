Klimaaktivisten beschmieren Grab von Charles Darwin!

Mit oranger Farbe schrieben die Aktivisten "1.5 IS DEAD" auf das Grab von Charles Darwin. © Just Stop Oil

Am Montag verschafften sich zwei Aktivisten der Bewegung "Just Stop Oil" Zugang zum Westminster Abbey in London.

In der Kirche, in der viele britische Berühmtheiten begraben liegen, hatten es die beiden Frauen auf ein ganz besonderes Grab abgesehen: das von Wissenschaftler Charles Darwin, der mit in seinem Werk "Die Entstehung der Arten" (1859) eines der bedeutendsten Werke der Biologie verfasst hatte.

Mit oranger Farbe sprühten sie auf seine Grabstätte: "1.5 IS DEAD" und verwiesen damit auf das verfehlte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Erst Ende letzter Woche wurde bekannt, dass diese Marke im Jahr 2024 - dem wärmsten Jahr seit Aufzeichnungsbeginn - erstmals überschritten worden ist.

"Darwin würde sich in seinem Grab umdrehen, um zu wissen, dass wir uns mitten im sechsten Massensterben befinden", begründet "Just Stop Oil" ihre Aktion und verwies auf die verheerenden Brände in Los Angeles, das Aussterben eines Großteils aller Wildtiere seit den 70ern sowie die vielen Menschen auf der Flucht.