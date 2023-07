Jörg Kachelmann sauer über Rhodos-Berichte, das ist der Grund

Jörg Kachelmann (65) blickt besorgt in die USA. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Denn dort beobachtet der Meteorologe eine sehr ungewöhnliche Entwicklung: Das Wasser des Atlantiks vor Florida wird immer heißer. Vor knapp zwei Wochen wurden dort 36,1 Grad gemessen. Normal seien um diese Jahreszeit Temperaturen im oberen 20-Grad-Bereich, schrieb damals der US-Meteorologe Jeff Berardelli.

Inzwischen ist es noch heißer geworden – weit wärmer als in einer Badewanne.

"In 1,5 m Wassertiefe vor der Küste vor Miami gab es gestern eine Wassertemperatur von 38,4 Grad", teilte Kachelmann am Mittwoch auf Twitter mit und verlinkte dazu die Daten (Schreibweise übernommen). Gleichzeitig nutzte er den Tweet als Schelte gegen die Berichterstattung der Medien.

"An sich #Klimakrise, wenn die Brandstiftung auf 1 immer julitrockenen Insel nicht so unendlich viel besser klickte (keine Klimakrise, aber Doitsche in Not!)."