Forscher weigert sich zu fliegen: Klage gegen Rauswurf scheitert

Kiel - Sein Kampf für den Klimaschutz hat Gianluca Grimalda (52) den Job als Wissenschaftler am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel gekostet. Dagegen klagte er vor dem Arbeitsgericht – und verlor am Donnerstag.

Kurz vor dem Ziel: Gianluca Grimalda an der Fähre von Griechenland nach Italien. © Gianluca Grimalda/Scientist Rebellion

Was war geschehen? Der 52-Jährige war im vergangenen Jahr für sieben Monate in Papua-Neuguinea und untersuchte dort die Auswirkungen von Globalisierung und Klimawandels auf den sozialen Zusammenhalt. Sein Arbeitgeber soll ihn aufgefordert haben, innerhalb von fünf Tagen nach Schleswig-Holstein zurückzufliegen, da die Genehmigung für den Auslandsaufenthalt bereits ausgelaufen sei.

Grimalda weigerte sich, ins Flugzeug zu steigen. Er wollte die enorme Distanz langsamer und klimafreundlicher zurücklegen. Das IfW kündigte ihm. Der 52-Jährige machte sich Mitte Oktober mit einem Frachtschiff auf den Weg.

Innerhalb von 72 Tagen legte er mit Fähren, Zügen, Reisebussen, Lieferwagen und Lastwagen 28.000 Kilometer in 16 Ländern zurück. Am 1. Weihnachtsfeiertag kam er in Mailand, seiner Heimat, an.

Der Erdatmosphäre ersparte das mehrere Tonnen Kohlendioxid. Den Forscher kostete es aber den Job. Doch Grimalda zog vor Gericht, teilte Scientist Rebellion mit.

Er sah seine Entlassung als ungerechtfertigt an, da er seine Arbeitsaufgaben während der Rückreise nach Deutschland alle hätte erfüllen können.