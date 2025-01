Solarausbau in Sachsen-Anhalt läuft! Balkonkraftwerke besonders beliebt

Magdeburg - Der Solarausbau ist in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich vorangekommen.

Durch Balkonkraftwerke können auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern ihren eigenen Strom produzieren. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben des Energieministeriums waren in diesem Jahr insgesamt mehr als 103.000 Solaranlagen im Land registriert.

Vor zwei Jahren waren es noch 52.526 Anlagen.

Vor allem der Ausbau von Balkonkraftwerken hat den Daten zufolge in diesem Jahr an Fahrt aufgenommen.

Etwa die Hälfte der Photovoltaikanlagen, die in diesem Jahr neu in Betrieb genommen wurden, sind laut Marktstammdatenregister sogenannte Stecker-Solaranlagen.

Diese können etwa auch in Mietwohnungen angebracht und über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden werden. In diesem Jahr wurden demnach allein knapp 11.000 dieser Anlagen in Sachsen-Anhalt in Betrieb genommen.