Steigende Temperaturen: Tourismus in Bayern muss reformiert werden – nach oben

Alles in Kürze

Die Klimaexperten sehen neue Chancen beim Sommer-Tourismus in den Alpenländern. © Katrin Requadt/dpa

Dafür verlängert sich die Outdoor-Saison – und die höheren Temperaturen könnten auch Urlauber verstärkt in die Berge locken, wo es kühler ist.

Das prognostiziert das Expertenforum "Klima.Sport.Schnee" in seinem beim zweiten Alpenklimagipfel auf der Zugspitze vorgestellten Positionspapier.

Die Experten legten Daten zur Erwärmung im Alpenraum vor. Nach deren Berechnung beträgt die mittlere Erwärmung seit der vorindustriellen Zeit bis zum Ende vergangenen Jahres in Deutschland 2,5 Grad, in Österreich 3,1 Grad und in der Schweiz 2,9 Grad.

Die Fachleute erwarten zudem, dass trotz der in Umsetzung befindlichen globalen Klimaschutzmaßnahmen die Jahresmitteltemperatur in diesem Raum bis zum Ende des Jahrhunderts um mindestens weitere 2 Grad steigt.

Sie nannten weitere Klimasignale aus der Schweiz: Die Gletscher verloren seit 1850 rund 60 Prozent an Volumen. Seit 1961 stieg die Nullgradgrenze um 300 bis 400 Meter.