Verdurstet: Dutzende tote Elefanten wegen heftiger Dürre

Laut einem Reuters-Bericht hat ein Reporter im beliebten Hwange-Nationalpark in Simbabwe mehrere Elefantenkadaver in der Nähe von Wasserlöchern gesichtet. Die Tiere seien verdurstet. An einigen machten sich wohl schon Geier zu schaffen.

In dem Park gibt es keinen natürlichen Fluss, vielmehr sind die Tiere auf künstliche Bohrlöcher angewiesen. Jedoch sei das Oberflächenwasser zurückgegangen, sagte eine Parkmitarbeiterin.

Aufgrund des Wetterphänomens El Niño seien die Sommerregenfälle in dem Land im südlichen Afrika ausgeblieben, sagte der Internationale Tierschutz-Fond (IFAW) am heutigen Dienstag.

Die Regenzeit in Simbabwe dauert demnach von November bis März, doch in diesem Jahr hat es bisher kaum geregnet. Nach Angaben des Berichts wird die Dürre voraussichtlich bis 2024 anhalten.

So sagte die Ökologin Daphine Madhlamot zu Reuters: "Der Park hat die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Wir haben zu wenig Regen."