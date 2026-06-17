Neue Botschaft nach Ehe-Chaos: Martin Semmelrogge versetzt seiner Glaubwürdigkeit den Gnadenstoß

Mallorca - Was derzeit bei Schauspieler Martin Semmelrogge (70) und seiner Frau Regine (56) - oder Ex-Frau, oder was auch immer - los ist, wissen wohl bloß noch die beiden selber.

Schauspieler Martin Semmelrogge (70) dementierte erneut sein angebliches Ehe-Aus. © Screenshot/Facebook/Martin Semmelrogge

Das angebliche Ehe-Aus von Semmelrogge hat sich binnen weniger Tage zu einem völlig chaotischen Hin und Her entwickelt.

Einen ursprünglichen Bild-Artikel dementierte der aus "Das Boot" bekannte Schauspieler und sprach in einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag von einer "bodenlosen Frechheit".

Kurz darauf erklärte er, dass er diesen Beitrag gar nicht selber verfasst habe. Vielmehr habe seine Regine, die sämtliche seiner Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken kontrolliere, den Beitrag verfasst. Erneut bestätigte der 70-Jährige daraufhin die Trennung.

Jetzt die nächste Wendung, die Semmelrogges Glaubwürdigkeit den Gnadenstoß verpassen dürfte.

In einem neuen Videobeitrag auf Facebook meldete sich Semmelrogge am Dienstag erneut zu Wort und sprach bezüglich der Nachrichten über seine Trennung wieder von einem "absoluten Fake" und "Bullshit". Er betonte: "Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen."