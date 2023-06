10.000 Kilometer für die Pflege: Baerbock und Heil machen Werbung für Deutschland

Annalena Baerbock (42, Grüne) und Hubertus Heil (50, SPD) nehmen den Flieger nach Brasilien. © DPA/Annette Riedl

"Brasilianische Pflegekräfte und kolumbianische Elektriker finden in Deutschland bereits offene Arme. Diese Partnerschaft wollen wir ausbauen", sagte Baerbock über den am heutigen Montag beginnenden gemeinsamen Besuch in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia.

Heil erklärte, man wolle "in Brasilien für Deutschland als attraktiven Standort mit guten Arbeits- und Lebensbedingungen werben".



Baerbock und Heil waren am späten Sonntagabend (Ortszeit) nach einem mehr als elfstündigen und knapp 10.000 Kilometer langen Flug in dem mit etwa 215 Millionen Menschen einwohnerstärksten Land Lateinamerikas eingetroffen.

Brasilien ist das einzige Land in der Region, mit dem Deutschland seit 2008 durch eine strategische Partnerschaft verbunden ist.

Es ist zudem wichtigster Handelspartner Deutschlands in Südamerika.

Besonders in qualifizierten Pflegeberufen sei der Bedarf an Fachkräften in Deutschland groß, während es in Brasilien einen Überhang an gut ausgebildeten Pflegekräften gebe, sagte Heil vor der Abreise.

"Daraus können wir eine klassische Win-win-win-Situation schaffen, bei der alle profitieren." Deutschland bekomme qualifizierte Fachkräfte.