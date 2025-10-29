Adoptivtochter stach mehrfach zu: Jetzt soll Bürgermeisterin offiziell in ihren neuen Job starten

Herdecke - Etwas mehr als einen Monat nach einem lebensbedrohlichen Messerangriff in ihrem Haus soll Iris Stalzer (57) offiziell in ihr Amt als Bürgermeisterin eingeführt werden.

Iris Stalzer wurde am 7. Oktober mit 13 Messerstichen lebensgefährlich verletzt. © Alex Talash/dpa

Ihre Vereidigung findet zum Auftakt der Ratssitzung statt, teilte die Stadt Herdecke mit. Sie werde dann auch den Vorsitz im Stadtrat übernehmen.

Die eigentliche Amtszeit beginne bereits am Samstag, dem 1. November, so die Stadt weiter. Damit übernehme Stalzer die Leitung von rund 380 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Herdecke.

Die designierte Bürgermeisterin der 23.000-Einwohner-Stadt im Südosten des Ruhrgebiets war am 7. Oktober in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt worden.

Ihre Adoptivtochter (17) steht im Verdacht, sie über einen Zeitraum von mehreren Stunden im Keller des Hauses bedroht und gequält zu haben.

Neben 13 Messerstichen soll die 57-Jährige auch zahlreiche Kopfverletzungen erlitten haben. Das Amtsgericht erließ jetzt den Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.