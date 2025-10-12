Vor brutalem Messerangriff: Bürgermeisterin bat Polizei um Hilfe

Herdecke - Hätte die brutale Attacke verhindert werden können? Einen Tag vor dem Messerangriff auf Iris Stalzer (57, SPD ), wandte sich die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke ( NRW ) an die Polizei.

Mit Messerstichen wurde die designierte Bürgermeisterin von Herdecke (Ruhrgebiet) schwer verletzt. © Alex Talash/dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, bestätigte ein Sprecher der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis, dass die Polizei am Montag zweimal Kontakt zur 57-Jährigen hatte. Einmal suchte sie dabei persönlich die Polizeiwache in Wetter an der Ruhr auf, offenbar wegen Vorfälle häuslicher Gewalt.

Nach Informationen der BILD soll sich Iris Stalzer von ihrer 17 Jahre alten Adoptivtochter bedroht gefühlt und um ihr Leben gefürchtet haben. Mehrfach hätte sie bereits Konflikte mit der Jugendlichen bei der Polizei gemeldet. "Ein Vorgang wurde angelegt, alle notwendigen Maßnahmen wurden getroffen", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Boulevard-Tageszeitung.

Trotzdem erhielt sie offenbar keinen ausreichenden Schutz. Am Dienstag wurde sie in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ihre Adoptivtochter im Verdacht, sie stundenlang im Keller festgehalten, bedroht und gequält zu haben. Dabei soll das Mädchen auch versucht haben, Kleidung und Haare ihrer Adoptivmutter mit Deospray und einem Feuerzeug anzuzünden. Die 57-Jährige erlitt neben 13 Messerstichen auch zahlreiche Kopfverletzungen, befindet sich mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr.

Den Notruf soll die Adoptivtochter selbst abgesetzt und dabei behauptet haben, ihre Mutter sei überfallen worden. Der Ehemann von Stalzer, ein Unternehmensberater, befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Geschäftsreise.