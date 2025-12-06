Merz erhält Mehrheit: Bundestag beschließt umstrittenes Rentengesetz

Der Bundestag hat das umstrittene Rentengesetz der schwarz-roten Regierung mit absoluter Mehrheit beschlossen.

Von Michael Fischer, Basil Wegener, Theresa Münch, Sascha Meyer, Andreas Hoenig Berlin - Nach monatelangen Diskussionen hat der Bundestag das in der schwarz-roten Koalition hochumstrittene Rentengesetz mit absoluter Mehrheit beschlossen.

Der Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU). © Kay Nietfeld/dpa Nach Angaben des Bundestagsvizepräsidenten Bodo Ramelow stimmten 319 Abgeordnete mit Ja, 225 mit Nein und 53 enthielten sich. Damit hat Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) sein Ziel der "Kanzlermehrheit" von 316 Stimmen um drei Stimmen übertroffen. Ob tatsächlich alle Ja-Stimmen aus den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD kommen, wird sich aber erst später herausstellen. Politik Heftige Vorwürfe: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CDU-Abgeordnete Caroline Bosbach Listen mit dem Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten werden mit etwa einer Stunde Verzögerung veröffentlicht.

Kanzlermehrheit wahrscheinlich aus eigener Kraft

Die Fraktionen von CDU und SPD applaudieren im Bundestag bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung. © Christophe Gateau/dpa Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Koalition die Kanzlermehrheit aus eigener Kraft erreicht und damit eine drohende Regierungskrise abgewendet hat. AfD und Grüne hatten vor der Abstimmung ihre Ablehnung angekündigt. Die 64 Abgeordneten der Linken hatten sich verständigt, sich zu enthalten, und der Koalition damit das Erreichen einer eigenen Mehrheit erleichtert. Denn Enthaltungen werden bei namentlichen Abstimmungen über einfache Gesetze nicht mitgezählt. Politik "Minijobs gehören abgeschafft": CDU sagt geringfügig Beschäftigten den Kampf an Es ist aber davon auszugehen, dass die Entscheidung der Linken Skeptiker in der Union eher zu einer Zustimmung bewegt hat. In CDU und CSU besteht Einigkeit, dass man sich die Blöße einer Hilfestellung der von beiden Parteien politisch geächteten Linken nicht geben will. Die CDU hat eine koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit der Linken sogar per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen.

Bundesrat entscheidet am 19. Dezember