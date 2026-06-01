"Angriff auf die Wahrheit": Brandenburgs Verfassungsschutz warnt vor KI-Manipulation

Potsdam - Täuschend echte Texte, Bilder und Videos: Der Verfassungsschutz Brandenburg warnt vor einer neuen Dimension digitaler Manipulation durch künstliche Intelligenz.

Laut Bericht sollen extremistische Netzwerke und ausländische Kräfte künstliche Intelligenz nutzen, um öffentliche Meinungen zu beeinflussen. © Hendrik Schmidt/dpa/dpa-tmn

Wie aus dem Verfassungsschutzbericht 2025 hervorgeht, werden KI-Chatbots und synthetische Avatare zunehmend für Desinformationskampagnen genutzt. Besonders pro-russische Drahtzieher sollen auf solche Technologien setzen, um gezielt Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen.

Moderne KI-Systeme könnten in Sekundenschnelle Inhalte erzeugen, die kaum noch von echten Nachrichten zu unterscheiden seien - darunter Texte, Bilder, Tonaufnahmen und sogenannte Deepfakes.

Innenminister Dr. Jan Redmann (46, CDU) warnt vor den Folgen: "Diese KI-Kampagnen verfälschen nicht nur Fakten, sie attackieren das Fundament unserer Demokratie. Die größte Bedrohung ist die schleichende Verunsicherung, wenn Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wissen, was echt ist."

Auch der Verfassungsschutz sieht eine wachsende Gefahr durch verdeckte digitale Einflussnahme.

Extremistische Netzwerke und ausländische Gruppen nutzten zunehmend KI, um gesellschaftliche Debatten zu beeinflussen und zu verzerren.