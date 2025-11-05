Was die sächsische Industrie vom Stahlgipfel erwartet

Bundeskanzler Merz trifft sich am Donnerstag bei einem Stahlgipfel mit Branchenvertretern.

Von Pia Lucchesi

Dresden/Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) trifft sich am Donnerstag bei einem Stahlgipfel Branchenvertreter.

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter hohen Energiepreisen, Abgabenlast und Billigimporten.  © imago/Sylvio Dittrich

Die sächsische Stahlindustrie hat vorab bereits ihre Erwartungen in einem Positionspapier formuliert.

Sie fordert die Verlängerung der Strompreis-Kompensationen über 2025 hinaus, einen Industrie-Strompreis sowie einen Netzentgelte-Deckel.

Die Branche setzt sich ein für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Speicherkapazitäten.

Außerdem will sie, dass inländische und europäische Lieferketten gestärkt werden durch effektive Außenhandels-Schutzmaßnahmen, etwa Importbegrenzungen.

