Was die sächsische Industrie vom Stahlgipfel erwartet

Dresden/Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU ) trifft sich am Donnerstag bei einem Stahlgipfel Branchenvertreter.

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter hohen Energiepreisen, Abgabenlast und Billigimporten. © imago/Sylvio Dittrich

Die sächsische Stahlindustrie hat vorab bereits ihre Erwartungen in einem Positionspapier formuliert.

Sie fordert die Verlängerung der Strompreis-Kompensationen über 2025 hinaus, einen Industrie-Strompreis sowie einen Netzentgelte-Deckel.

Die Branche setzt sich ein für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Speicherkapazitäten.