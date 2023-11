Deutschland enthält sich bei Abstimmung: Unkrautvernichter Glyphosat in EU wird verlängert!

Brüssel (Belgien) - Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat wird in der EU weitere zehn Jahre zugelassen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission am heutigen Donnerstag. Vorher hatten sich die EU-Staaten in einer Ausschusssitzung mit der Zulassung beschäftigt, es gab aber weder eine ausreichende Mehrheit für die weitere Zulassung noch dagegen.