0 Euro für Jobverweigerer: Bürgergeld soll ihnen komplett gestrichen werden

Berlin - Menschen, die Bürgergeld beziehen, aber Jobangebote ablehnen, will Arbeitsminister Hubertus Heil (51, SPD) die Stütze streichen. Und zwar komplett!

Mit dem Plan will die Regierung bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr einsparen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das berichtet "Bild" am Donnerstag. Ab 2024 beträgt das Bürgergeld 563 Euro pro Monat. Sollte ein Empfänger jedoch Job-Angebote ablehnen, soll die Summe für bis zu zwei Monate auf 0 Euro schrumpfen können.

Allerdings zahle der Staat weiter das Wohngeld, damit niemand obdachlos werde. Diese Hammer-Sanktionen sind noch nicht beschlossen. Das Arbeitsministerium hat den Plan dazu, laut "Bild", am Donnerstag an andere Ministerien verschickt. Am 2. Januar soll die Regierung diesem zustimmen.

Gegenüber der Zeitung sagte Arbeitsminister Heil: "Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringt."

Die "überwältigende Mehrheit" der Leistungsbezieher arbeite konstruktiv mit.