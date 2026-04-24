Aigner nur Schachfigur? Warum will Söder sie zur Bundespräsidentin machen?

München/Berlin - Nun hat er es tatsächlich öffentlich gesagt: CSU -Chef Markus Söder (59) unterstützt seine Parteifreundin Ilse Aigner (61) bei einer möglichen Kandidatur für das Amt der Bundespräsidentin. Was zunächst wenig überraschend wirkt, wirft durchaus Fragen auf.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) ist ein Machtpolitiker. Aigner nach Berlin "loszuwerden", würde vor allem auch ihm selbst in die Karten spielen. © Malin Wunderlich/dpa

Nicht nur, weil das Verhältnis zwischen den beiden alles andere als einfach ist. Auch der Zeitpunkt und die Art und Weise lassen Zweifel aufkommen.

In der Union wird Aigners Name schon lange als potenzielle Kandidatin für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier (70) gehandelt.

Die 61-Jährige ist politisch erfahren, verfügt durch ihre Zeit als Landes- und Bundespolitikerin über ein hervorragendes Netzwerk.

In der CSU sehen einige Söders Aktion auch als vergiftetes Geschenk. Lange war Aigner Söders größte Konkurrentin für das Amt des Ministerpräsidenten. Als Chefin der mächtigen CSU Oberbayern verfügt sie über eine große Hausmacht.

Am Ende überließ sie Söder kampflos das Feld - auch im Wissen, dass dieser bereits in CSU die notwendigen Mehrheiten hinter sich versammelt hatte.

Seither agieren beide mit einem wohlwollenden Sicherheitsabstand voneinander mit einer Art Nichtangriffspakt.

Doch warum nennt Söder ausgerechnet jetzt Aigners Namen? Dahinter steht, so heißt es aus der CSU, zuerst Söders eigene Lage. Dieser kämpft derzeit mit viel Gegenwind und steht auch wegen des Abschneidens seiner Partei bei der Kommunalwahl unter Zugzwang.