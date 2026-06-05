AfD klar vor CDU! Verliert Friedrich Merz den Rückhalt in seiner Partei?

Mainz - Wenn am kommenden Sonntag "wirklich" Bundestagswahl wäre, so läge die in Teilen rechtsextreme AfD ganz klar vorne: Die aktuelle Umfrage für das "ZDF-Politbarometer" zeigt zudem, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) weiter extrem unbeliebt in der Bevölkerung ist und inzwischen auch eine Mehrzahl der Anhänger seiner Partei daran zweifelt, dass die Christdemokraten noch in Gänze hinter ihrem Kanzler stehen.

Bundeskanzler im anhaltenden Stimmungstief: Friedrich Merz (70, CDU) ist schon seit längerer Zeit sehr unbeliebt bei den Deutschen. © Kay Nietfeld/dpa

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat von Montag bis Mittwoch 1274 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt. Zu den Ergebnissen dieser als repräsentativ angesehenen Umfrage gehört wie üblich eine Bundestagswahl-Projektion.

Demnach käme die AfD auf 27 Prozent (plus 1 im Vergleich mit dem Wert von Ende Mai) und wäre damit stärkste Partei vor CDU/CSU, die zusammen auf 25 Prozent (plus 1) kämen. Die Grünen kämen auf 14 Prozent (minus 1), die SPD bliebe unverändert auf ihrem Rekordtief von 12 Prozent und die Linke läge bei 11 Prozent (Minus 1). "Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine Mehrheit", ergänzte ein ZDF-Sprecher.

Bundeskanzler Merz ist laut der aktuellen Umfrage weiter äußerst unbeliebt: "69 Prozent stellen ihm ein schlechtes Zeugnis aus", teilte der Mainzer Sender mit. Nur 27 Prozent seien "eher zufrieden" mit der Arbeit des Kanzlers. Vier Prozent gaben keine Einschätzung ab.

Eine klare Mehrheit von 63 Prozent vertritt zudem die Meinung, dass die CDU "nicht voll hinter dem Bundeskanzler steht". Diese Einschätzung teilen auch 52 Prozent der CDU/CSU-Anhänger.