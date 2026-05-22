22.05.2026 15:08 Auch "Skandal im Sperrbezirk" betroffen: Stadt verbietet 12 Lieder auf einem der größten Volksfeste

Die Stadt Erlangen hat an die Wirte der Bergkirchweih eine Liste mit Liedern geschickt, die in diesem Jahr nicht gespielt werden sollen.

Von Benedikt Zinsmeister

Erlangen - Die Bergkirchweih im mittelfränkischen Erlangen zieht jedes Jahr rund eine Million Besucher an. In diesem Jahr sollen einige Lieder nach dem Willen der Gleichstellungsstelle der Stadt – darunter auch der Bierzelt-Klassiker "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang – nicht gespielt werden.

In diesem Jahr werden wohl einige Songs nicht auf der Erlanger Bergkirchweih gespielt werden. © Daniel Karmann/dpa Wie die "Nürnberger Nachrichten" zuerst berichteten, verschickte die Behörde an die Wirte kurz vor dem Fest eine Liste mit zwölf Songs, die "aufgrund sexistischer oder frauenfeindlicher Inhalte an der Erlanger Bergkirchweih keinen Platz" hätten. Die Stadt bat in dem Schreiben darum, diese Liste mit den DJs und Bands abzustimmen. Konkret geht es um folgende Lieder: Politik Deutschland Influencerin Laura disst Friedrich Merz: "Macht es natürlich nicht besser" "Layla" von DJ Robin & Schürze (2022)

"Nein heißt ja" von G.G. Anderson (2000)

"Donaulied", Volkslied, verschiedene Versionen: u.a. Micki Krause (2012)

"Baby Bell" von Breitner (2025)

"Joana (du geile Sau)" von Peter Wackel (2007)

"Olé, wir fahr’n in’ Puff nach Barcelona" von Besoffskis, Cover: Micki Krause (1975; 1999)

"20 Zentimeter" von Mirja Boes (2000)

"Die Glöcknerin von Dingolfing" von Dorfrocker (2015)

"Skandal im Sperrbezirk" von Spider Murphy Gang (1981)

"Geh mal Bier hol’n" von Micki Krause (2014)

"Deine Freundin" von SDP (2015)

"10 nackte Friseusen" von Micki Krause (1999) Laut der Erlanger Gleichstellungsstelle sei das Ziel "gemeinsam eine respektvolle Atmosphäre und sicheres Feiern" zu ermöglichen. "Bitte achten Sie darauf, dass diese Titel bei der Veranstaltung nicht gespielt werden", stellt die Behörde klar.

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