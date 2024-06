Für diese Aussage erntet Baerbock in Köln Applaus!

Köln - Auf dem Höhepunkt des Europawahlkampfes haben die Grünen am Freitag in Köln nochmal versucht, möglichst viele Wähler zu mobilisieren. Mit dabei war auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne). Für eine Aussage bei ihrer Rede erhielt sie dabei großen Applaus!

Abschließend richtete sich noch einen Appell an alle, wählen zu gehen. Nur so könne effektiv ein Rechtsruck in Europa vermieden werden. Der sei nicht in Stein gemeißelt, so die 43-Jährige.