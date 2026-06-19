19.06.2026 14:06 "Brandmauer" zwischen CDU und AfD richtig oder falsch? Das sagt Deutschland laut "Politbarometer"

Mehrheiten ohne die AfD zu finden, wird immer schwieriger. Im ZDF-Politbarometer wurde gefragt, ob die Brandmauer zwischen CDU und AfD fallen soll.

Von Marc Thomé

Mainz - Im Bund und in den Ländern wird es immer schwieriger, Mehrheiten ohne die AfD zu finden. Im aktuellen ZDF-Politbarometer wurden die Menschen in Deutschland gefragt, ob die sogenannte "Brandmauer", mit der die CDU eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Partei ausschließt, fallen sollte.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) schaut grimmig aus der Wäsche, während die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel (47) am Rednerpult steht: Noch schließt die Union eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Partei aus. © Michael Kappeler/dpa Nach wie vor hält eine klare Mehrheit von 63 Prozent der befragten Wahlberechtigten eine klare Abgrenzung der CDU zur AfD für richtig. 35 Prozent findet das Festhalten an der "Brandmauer" nicht richtig. Der Rest antwortete zu 100 Prozent hier und im Folgenden mit jeweils "weiß ich nicht". Auch eine politische Zusammenarbeit mit der Linken schließt die CDU aus. Hier zeichnet sich aber ein anderes Meinungsbild in der Gesellschaft ab. Nur 37 Prozent halten dies für richtig, während 57 Prozent diese Haltung für nicht richtig halten. Allerdings lehnen die Anhänger der Union mehrheitlich auch die Kooperation mit der Linken ab (60 Prozent). Eine Zusammenarbeit mit der AfD hält eine noch größere Mehrheit von 79 Prozent für falsch.

63 Prozent der Befragten halten die sogenannte "Brandmauer" zwischen CDU und AfD für richtig. Bezüglich einer Zusammenarbeit mit der Linken ist das Meinungsbild anders. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Unter den Anhängern der Union ist man mehrheitlich der Ansicht, dass weder mit der AfD noch mit der Linken zusammenzuarbeiten ist. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

AfD mit neuem Rekordwert im aktuellen ZDF-Politbarometer