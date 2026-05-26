Chemnitzer CDU-Politikerin will 8-Stunden-Tag aufweichen: "Kommt Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugute"

Berlin/Chemnitz - Kommt bald der Mammut-Arbeitstag? Die aktuelle Bundesregierung plant, kräftig an den Arbeitszeiten zu rütteln. Künftig soll der starre Acht-Stunden-Tag aufgeweicht werden. Auch die Chemnitzer CDU-Politikerin Nora Seitz (42) spricht sich für die Reform aus.

Spricht sich für eine Arbeitszeit-Reform aus: CDU-Politikerin Nora Seitz (42). © Thomas Türpe

Die Idee der Regierung: Statt einer täglichen Höchstarbeitszeit soll in Zukunft eine Wochenhöchstgrenze von 48 Stunden gelten.

Heißt: An einigen Tagen kann deutlich länger als acht Stunden gearbeitet werden, an anderen Tagen dafür entsprechend weniger.

"Diese Flexibilität kommt dabei Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugute", sagte Nora Seitz bei einer Debatte im Bundestag.



Die Reform verbessere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die bestehenden Zeitregelungen würden nicht mehr in die moderne Arbeitswelt passen, so Seitz.

Zustimmung kommt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten brauche es mehr Flexibilität.

"Unsere Unternehmen brauchen mehr Spielräume, um auf Nachfrage, Fachkräftemangel und neue Arbeitsmodelle reagieren zu können. Es geht nicht um Mehrarbeit, sondern um eine effizientere und flexiblere Gestaltung von Arbeit", sagt Martin Witschaß (40), IHK-Geschäftsführer für Standortpolitik.