24.04.2026 12:09 Entlastung für die Bürger? Bundestag beschließt Tankrabatt und 1000-Euro-Prämie

Der Bundestag hat den Tankrabatt zur Entlastung bei den Spritpreisen beschlossen.

Von Andreas Hoenig, Christof Rührmair Berlin - Der Bundestag hat den Tankrabatt zur Entlastung bei den Spritpreisen beschlossen. Damit werden die Steuern auf Diesel und Benzin von Anfang Mai bis Ende Juni um rund 17 Cent pro Liter gesenkt.

Die Steuern auf Diesel und Benzin werden von Anfang Mai bis Ende Juni gesenkt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind die Spritreise stark gestiegen und liegen trotz eines zwischenzeitlichen Rückgangs noch immer weit über ihren Niveaus vor Kriegsausbruch. Die Senkung der Energiesteuersätze muss noch den Bundesrat passieren, dazu ist am Mittag eine Sondersitzung geplant. Den Staat kostet die Maßnahme rund 1,6 Milliarden Euro. Mitte April hatten die Spitzen der schwarz-roten Koalition vorübergehende Steuersenkungen für Autofahrer vereinbart. "Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern und vor allem für diejenigen, die vor allem aus beruflichen Gründen sehr viel mit dem Auto unterwegs sind", sagte Kanzler Friedrich Merz (70, CDU). Politik Deutschland Hessens Ministerpräsident Rhein fordert Spritpreisbremse Für einen durchschnittlichen Autofahrer dürfte der Rabatt in den zwei Monaten einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag bringen. In einem ersten Maßnahmenpaket war beschlossen worden, dass Tankstellen nur noch einmal täglich, und zwar um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Außerdem bekam das Kartellamt mehr Befugnisse. Einen durchschlagenden Effekt auf die Preise hatten diese Maßnahmen zunächst aber nicht.

Im Bundestag wurde am Freitag über Tankrabatt und Entlastungsprämie abgestimmt. © Markus Lenhardt/dpa

Tankrabatt: Nur ein "Tropfen auf den heißen Stein"?

Vizekanzler Lars Klingbeil (48, SPD) bei der Abstimmung über den Tankrabatt. © Markus Lenhardt/dpa Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie hat angekündigt, dass die volle Steuerersparnis weitergegeben werden soll – wies aber darauf hin, dass dies auch von anderen Preisentwicklungen überlagert werden kann. Der CDU-Abgeordnete Matthias Hiller (41) sagte im Bundestag, die Koalition reagiere schnell und zielgenau. Der AfD-Politiker Kay Gottschalk (60) dagegen nannte den Tankrabatt einen "Tropfen auf den heißen Stein". Er gelte nur zwei Monate und laufe pünktlich zur Ferienzeit aus. Die Ölpreise waren wegen der Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus stark gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Donnerstags lagen sie laut ADAC für Super E10 bei 2,074 Euro pro Liter, für Diesel bei 2,150 Euro. Das waren rund 30 beziehungsweise rund 40 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. Politik Deutschland Hacker-Angriff auf Julia Klöckner: Kriminelle gelangen an Signal-Chats Einen Tankrabatt gab es vorübergehend bereits im Jahr 2022 als Reaktion auf die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste Energiepreiskrise. Damals wurde die Steuer auf Benzin um 35 Cent gesenkt, bei Diesel um 17 Cent. Es gab aber Zweifel daran, dass dies komplett an die Verbraucher weitergegeben wurde.

Weg frei für Entlastungsprämie, doch viele Arbeitnehmer gehen wohl leer aus