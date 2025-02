3,90 Euro mehr pro Bierkasten: Pfandtouristen kassieren in Österreich ab

München - Ein leerer Kasten Bier samt Flaschen bringt in Österreich seit Kurzem mehr als doppelt so viel Pfand wie in Deutschland. Das sorgt für Probleme und heizt eine alte Diskussion neu an.

In Österreich wird deutlich mehr Pfand für Glasflaschen gezahlt. Lohnt sich deshalb ein Trip über die Grenze? (Symbolbild) © Amelie Geiger/dpa

Der Tanktourismus an der deutsch-österreichischen Grenze hat einen Bruder bekommen: den Pfandtourismus!

In Österreich bringt ein Kasten mit 20 leeren Mehrwegflaschen seit Anfang Februar 3,90 Euro mehr als in Deutschland. Das wird bereits leidlich ausgenutzt, teilweise sollen schon ganze Anhänger mit Kästen über die Grenze gefahren worden sein.

Was Verbrauchern als Schnäppchen erscheint, kostet Handel und Brauer bares Geld und heizt die Debatte über eine Pfanderhöhung in Deutschland neu an.

Konkret hat die österreichische Brauwirtschaft das Flaschenpfand von bisher 9 auf 20 Cent erhöht. In Deutschland liegt es bei 8 Cent. Zudem ist schon seit längerer Zeit das Bierkastenpfand in Österreich mit 3 Euro doppelt wie beim Nachbarn.

Einer normalen Pfandflasche sieht man aber weder an, auf welcher Seite der Grenze sie verkauft wurde, noch von welcher Brauerei sie kommt. Wohin die leeren Flaschen aus dem Handel zurückgehen, wird daher meist durch die in der Regel brauereispezifischen Bierkästen bestimmt.

Das Problem trifft also jene Brauer und Getränkehersteller, die auf beiden Seiten der Grenze verkaufen. Wird einer ihrer Kästen samt Flaschen in Deutschland gekauft und in Österreich zurückgegeben, fehlen in ihrer Tasche genau die 3,90 Euro, die der Kunde gewinnt.