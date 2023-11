85 Jahre nach der Pogromnacht: "Es ist etwas aus den Fugen geraten in diesem Land"

Josef Schuster (69) äußerte sich entsetzt über antijüdische Anfeindungen und antiisraelische Demonstrationen in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. © Daniel Karmann/dpa

Beim Gedenken an die Pogrome der Nationalsozialisten vom 9. November 1938 würdigte Zentralratspräsident Josef Schuster (69) am Donnerstag, dass jüdisches Leben heute geschützt werde - anders als während der Gewaltwelle gegen Synagogen und jüdische Geschäfte vor 85 Jahren. "Aber wir wollen keine Schutzschilder", erklärte er in seiner vorab verbreiteten Rede. "Wir wollen frei leben in Deutschland, in unserem Land".

Schuster äußerte sich entsetzt über antijüdische Anfeindungen und antiisraelische Demonstrationen in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober:

"Wer verstehen will, warum der Terroranschlag auf Israel in der jüdischen Gemeinschaft auch in Deutschland tiefe Traumata, Ängste und Verunsicherungen hervorruft, der muss sich bewusst sein, was auch 85 Jahre nach der Reichspogromnacht in den jüdischen Seelen vorgeht, wenn wieder Davidsterne an Häuser von Juden gemalt werden, wenn wieder jüdische Geschäfte attackiert werden."

Er erinnerte an den versuchten Brandanschlag auf den Ort der Gedenkfeier, die Synagoge Beth Zion in Berlin-Mitte. Zwei Unbekannte hatten Mitte Oktober Brandsätze in Richtung des Gebäudes geworfen. Und er verurteilte, dass auf deutschen Straßen die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden gefordert worden sei.

"Es ist der Versuch, gezielt diese Ängste zu erzeugen", erklärte Schuster. "Auch um das zu verstehen, ist die Erinnerung und das Gedenken an den 9. November 1938 so wichtig."