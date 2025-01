Alarmierende Zahlen: So vielen jungen Leuten in Deutschland droht die Armut

Jeder zweite Auszubildende sowie zwei Drittel der Studierenden in Deutschland galten 2023 als "durch Wohnkosten überlastet". (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen lag die sogenannte Armutsgefährdungsquote 2023 bei 25 Prozent, bei den unter 18-Jährigen bei rund 21 Prozent.

Das geht aus dem "Monitor Jugendarmut in Deutschland" hervor, den die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) am Vormittag in Düsseldorf vorstellt.

Die Armutsgefährdungsquote gibt den Anteil der Bevölkerung an, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss.

2023 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland nach Steuern und Sozialabgaben bei 1310 Euro im Monat. Bundesweit waren 2023 knapp zwölf Millionen Menschen armutsgefährdet.

Der Verband betonte, dass Armut für Kinder und Jugendliche mit vielen Ängsten verknüpft sei. 54 Prozent der Jugendlichen sorgen sich demnach wegen hoher Mieten.

Jeder zweite Auszubildende sowie zwei Drittel der Studierenden in Deutschland galten 2023 als "durch Wohnkosten überlastet".