Auslaufmodell Ehe? In NRW sagen immer weniger Menschen "Ja"

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen haben sich im vergangenen Jahr 76.900 Paare das Ja-Wort gegeben.

Die Zahl der Eheschließungen geht in NRW bereits seit 2022 kontinuierlich zurück. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Das sind 347 oder 0,4 Prozent weniger als 2024, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf berichtete.

Gut 74.800 Ehen schlossen Männer und Frauen, knapp 2100 Ehen entfielen auf Paare gleichen Geschlechts. Darunter waren fast 1200 weibliche und gut 900 männliche Paare.

In 150 Fällen wurden nach Angaben der Statistiker eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt.

Seit 2022 geht die Zahl der Eheschließungen jährlich zurück. Damals zählten die Statistiker noch rund 85.000 Hochzeiten, darunter 2300 gleichgeschlechtliche Ehen.

Bei Ehen zwischen Männern und Frauen waren die Männer im vergangenen Jahr im Schnitt 34,1 Jahre alt. Die Frauen waren mit durchschnittlich 32,0 Jahren zwei Jahre jünger.

Bei gleichgeschlechtlichen Ehen lag das Durchschnittsalter männlicher Paare bei 44,5 Jahren, das weiblicher Paare bei 39,6 Jahren.