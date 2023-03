Bei ihm gibt es nicht mal Mindestlohn: Kanzler-Bruder lässt Studenten für Null Euro schuften!

Kiel - Sind uns unsere Medizinstudenten so wenig wert? Das Praktische Jahr (PJ) der Studenten am Kieler Universitätsklinikum wird nicht vergütet. Aus rechtlicher Sicht geht das in Ordnung, doch der Fall schlägt hohe Wellen und lässt die Frage nach sozialer Verantwortung erneut aufflammen.