Deshalb rennen am Sonntag Superhelden durch Magdeburg!

Magdeburg - Am morgigen Sonntag werden Superhelden, Fabelwesen und Märchengestalten durch Magdeburg rennen. Ziel ist der Sieg über einen gemeinsamen Feind: Krebserkrankungen bei Kindern!

Schon im vergangenen Jahr haben sich einige kuriose Gestalten in Magdeburg zusammengefunden, um Spenden zu erlaufen. © Instagram/Screenshot/@kommando_fischfrikadelle

2020 gründete Christian Schlotfeldt aus Sachsen-Anhalt eine besondere Lauftruppe, "Kommando Fischfrikadelle".

"Nach einer Umfrage innerhalb des Teams hat sich herauskristallisiert, dass wir Kindern helfen wollen. Und was kann es besseres geben, als Helden, die helfen möchten einen schlimmen Bösewicht zu besiegen", schreibt er auf der Spenden-Website Betterplace.

Kostümiert kann also jeder Interessierte mitmachen, egal in welchem Tempo, und egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder auch auf Inline-Skates.

Am Sonntag können sogar deutschlandweit beliebige Strecken absolviert werden. Jeder Kilometer steht für einen Euro, den der Läufer an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spenden soll.



In Magdeburg geht es um 11 Uhr an der Stadthalle los. Mit dabei ist auch der Laufgruppen-Gründer selbst in seinem kennzeichnenden "Deadpool"-Cosplay.

Laut dem Stadtmagazin DATEs konnte die Truppe im vergangenen Jahr 4460 Euro sammeln - und das soll dieses Jahr übertroffen werden!