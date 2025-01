Erschreckend! Umfrage zeigt, wie wenig junge Menschen über Holocaust wissen

Eine neu veröffentlichte Studie zum Wissen über den Holocaust zeigt, dass gerade bei jüngeren Menschen in einigen Bereichen enorme Wissenslücken bestehen.

Von Calvin Schröder

New York (USA) - Von 1933 bis 1945 wurden mehr als sechs Millionen jüdische Menschen durch die Nationalsozialisten systematisch ermordet. Ein Völkermord, der als Holocaust in die Geschichte eingegangen ist. Dieser schreckliche Fakt ist den meisten Menschen bekannt - sollte man zumindest annehmen.

Bei der Frage nach dem Namen von Konzentrationslagern wurde Auschwitz am häufigsten genannt. © JANEK SKARZYNSKI / AFP Doch eine aktuelle Studie zeigt nun erschreckende Wissenslücken, speziell bei jungen Menschen. Bei der Befragung ging es um grundlegende Fakten, bei einigen Teilnehmern scheiterte es allerdings schon an der Kenntnis des Begriffs "Holocaust".

In Frankreich gaben erschreckende 46 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren an, noch nie in ihrem Leben etwas davon gehört zu haben. In Deutschland waren es etwa 12 Prozent. Gesellschaft Alarmierende Zahlen: So vielen jungen Leuten in Deutschland droht die Armut Auch in anderen Bereichen waren die Zahlen nicht viel besser. In den USA etwa schaffte es fast die Hälfte aller Befragten nicht, auch nur ein einziges Konzentrationslager beim Namen zu nennen. Bei der Zahl der ermordeten Juden herrschte bei vielen ebenfalls ein falsches Verständnis. Rumänien ist hier trauriger Spitzenreiter mit 28 Prozent aller Befragten, die dachten, es wären weniger als zwei Millionen gewesen. Die Deutschen schnitten im Vergleich hierbei zwar besser ab, allerdings mit einer Anzahl von 18 Prozent kann man trotzdem nicht gerade von einem perfekten Ergebnis sprechen.

Mehrheit hält eine Wiederholung des Holocaust für möglich

Gideon Taylor ist der Präsident der Claims Conference. © Carsten Koall/dpa Die Mehrheit der Befragten glaubt außerdem, dass etwas wie der Holocaust auch heute wieder passieren kann. In den USA waren es sogar etwas mehr als drei Viertel aller Umfrageteilnehmer. In Deutschland glaubten laut der Studie 61 Prozent daran, dass sie sich die Geschichte wiederholen könnte - eine überaus beunruhigende Zahl laut Gideon Taylor, Präsident der Claims Conference. "Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die Menschen über die Folgen von unkontrolliertem Hass und Fanatismus aufzuklären", stellte er deutlich heraus. Gesellschaft Weihnachtswunder im Altenheim: Fremde erfüllen Wünsche der Bewohner! Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany (kurz: Claims Conference) erstellte mit dieser Studie den ersten Index zum Wissen und Bewusstsein über den Holocaust. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation mit Hauptsitz in New York (USA), welche sich für die materielle Entschädigung von Holocaust-Überlebenden in aller Welt einsetzt.

Vergleichbare Studie hat es bislang noch nicht gegeben