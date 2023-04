Fünfköpfige Familie randaliert und ruiniert Mietwohnung

Będzin (Polen) - Es ist ein Albtraum für jeden Vermieter! In Polen hat eine fünfköpfige Familie eine Mietwohnung im Stadtteil Łagisza der Stadt Będzin fast vollständig zerstört. Die Eigentümerin veröffentlichte in den sozialen Medien Fotos von dem angerichteten Schaden.

Die Mieter dieser Wohnung ruinierten sämtliche Räume und verschwanden anschließend, ohne zu bezahlen. © Screenshot Facebook/Spotted:Będzin- Łagisza (2)

In der Facebook-Gruppe Spotted:Będzin- Łagisza warnte die Vermieterin vor der Familie und teilte in der vergangenen Woche Bilder, die ein einziges Chaos in allen Wohnräumen, der Küche und dem Bad dokumentieren, das die Mieter während der einjährigen Nutzungsdauer angerichtet haben.

Zu sehen sind eine nahezu komplett zerstörte Tür, kaputte Fliesen im Badezimmer, Müll auf dem Fußboden, ein beschädigter Duschkopf und ein heilloses Durcheinander in einigen Zimmern.

Laut der Verfasserin des Beitrages lebten dort ein Ehepaar und seine drei Kinder, alles Jungs.



"Sie lügen, sie spinnen, sie zahlen nicht, sie verließen die Wohnung, nachdem sie sie komplett verwüstet hatten", schrieb die Frau in ihrem Post.



Gegenüber der polnischen regionale Tageszeitung Dziennik Zachodni sagte sie, sie müsse die Wohnung nun vollständig sanieren.

Sie erklärte auch, seit 25 Jahren Wohnungen zu vermieten. "Leider muss ich sagen, dass es solche Mieter in den vergangenen Jahren immer mehr gibt."