Glücksatlas: So schneiden Deutschlands Großstädte ab

München - Ein Traumplatz für Augsburg, Pech für München : bei der Lebenszufriedenheit hat die Fuggerstadt der Landeshauptstadt einiges voraus.

München schneidet trotz hohem Wohlstand beim Glücksatlas schlecht ab: Die Bewohner ächzten unter Mieten und schlechter Infrastruktur. © Sven Hoppe/dpa

Im Ranking von 40 deutschen Großstädten landet Augsburg auf Platz 2 nach Spitzenreiter Erfurt und vor Metropolen wie Hamburg, Köln oder Essen, geht aus dem Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie SKL hervor.

München dagegen schafft es nur auf Platz 24, gleichauf mit Leipzig, während Nürnberg als zweitgrößte Stadt des Freistaats sogar nur auf Platz 35 kommt - immerhin gemeinsam mit Berlin.

Woran das liegt? Immerhin wirbt München doch gerne mit Gemütlichkeit, schöner Natur und einem entspannten Lebensgefühl.

Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, der die Studie mit seinem Team ausgewertet hat, erläutert mögliche Gründe: "Die materiellen Wohlstandsindikatoren erfassen das Lebensglück der Menschen nicht vollständig, auch immaterielle Faktoren wie das Gemeinschaftsgefühl und die persönliche Identifikation mit dem Wohnort spielen eine große Rolle", sagt der Wirtschaftswissenschaftler.

Süddeutsche Städte seien trotz hohen Wohlstands schwächer, resümieren die Verfasser.