Junge Rollstuhlfahrerin schildert erschreckende Diskriminierung durch Busfahrer!

Gießen - Im mittelhessischen Gießen hat sich am Samstagmorgen ein schockierender Fall von Diskriminierung gegenüber einer 18-jährigen Rollstuhlfahrerin ereignet, den diese anschließend öffentlich machte.

Bei einer alltäglichen Busfahrt zum Gießener Bahnhof wurde eine 18-Jährige ihren Schilderungen zufolge am Samstagmorgen von einem Busfahrer diskriminiert. (Symbolbild) © 123RF/ginton

Via Instagram wendete sich Frieda D. (18) am gestrigen Montag völlig aufgelöst an ihre Community (mehr als 700 Follower) und berichtete von einem Vorfall, der einen fassungslos zurücklässt.



Am Samstagmorgen habe sie mit einem Gießener Stadtbus der Linie 2 zum Bahnhof fahren wollen. Beim Versuch auszusteigen kam es dann allerdings zu der verwerflichen Aktion des im Dienst befindlichen Busfahrers.

Zunächst habe dieser noch versucht, die entsprechende Rollstuhlrampe per Hand umzuklappen. Als ihm dies nicht gelang, fragte Frieda ihn nach dem speziellen Schlüssel, den man hierfür eigentlich benötigt. Dem entgegnete der Busfahrer den Schilderungen zufolge, dass er nicht wisse, wo der Schlüssel sei. Auch suchen wollte er ihn offensichtlich nicht, sondern Frieda einfach selbst hinausschieben.

"Ich möchte nicht, dass Menschen, die weder mich noch meinen Rollstuhl kennen, mich eine derartig hohe Stufe hinunterschieben", beschrieb die 18-Jährige ihre verständliche Angst und führte weiter aus: "Für mich ist dies ein Eingriff in meine Privatsphäre. Mit einer vorhandenen Rampe hätte ich eigenständig aussteigen können. Daher kommunizierte ich dem Busfahrer gegenüber klar, dass ich das nicht möchte und dass er bitte nach dem Metall-Schlüssel für die Rampe Ausschau halten soll."

Daraufhin antwortete dieser Friedas Aussagen nach völlig deplatziert: "Ja, dann bleiben Sie halt drin!"