Klimaaktivisten zementieren Löcher von Golf Club zu

Bissendorf - Klimaaktivisten haben auf dem Osnabrücker Golf Club in Bissendorf die Löcher von zwei Bahnen mit Zement gefüllt. Auf den Rasen sprühten sie in der Nacht zu Mittwoch die Botschaft "Golf für Wenige = Wasserknappheit für Viele", wie ein Sprecher des Golf Clubs am Donnerstag bestätigte. Ein Mitarbeiter hatte die Schäden entdeckt. Zu der Tat hat sich die Gruppe "Extinction Rebellion" bekannt.