Kurz vor Valentinstag: Diese beliebten Geschenke sind dieses Jahr deutlich teurer

Düsseldorf - Verliebte müssen am diesjährigen Valentinstag vermutlich tiefer in die Tasche greifen als noch zuvor.

Pralinen sind innerhalb der jüngsten zwölf Monate um mehr als zwölf Prozent teurer geworden. © Alexander Heinl/dpa

Pralinen waren in Nordrhein-Westfalen im Januar 2024 um 12,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am heutigen Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Die Preise für Eau de Toilette oder Parfüm lagen 11,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat, Schnittblumen kosteten 5,4 Prozent mehr, Armband- oder Taschenuhren 2,9 Prozent.

Verhältnismäßig gering war die Preissteigerung mit 1,8 Prozent bei Schmuck.