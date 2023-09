Mann lässt Kind und einen erklärenden Brief im Park zurück: Der Grund ist bitter

Seogwipo (Südkorea) - Ein Beamter, der durch einen Park in Seogwipo auf der südkoreanischen Insel Jeju lief, entdeckte dort ein verlassenes Kind. Dem schlafenden Neunjährigen war nur ein Brief seines Vaters geblieben. Darin erklärte der Mann den Grund für die traurige Entscheidung, seinen Sohn allein zu lassen.

Der Chinese, der laut Korea Times in den Dreißigern sein soll, wurde nach Angaben der südkoreanischen Staatsanwaltschaft des Bezirks Jeju am Freitag wegen Verstoßes gegen das Kinderschutzgesetz angeklagt.

Dem Vater wird vorgeworfen, seinen schlafenden Sohn am 25. August im besagten Park in Seogwipo zurückgelassen zu haben.

Außerdem hinterließ er eine Nachricht, die in englischer Sprache verfasst war. Darauf stand: "Ich hoffe, dass mein Kind in einer guten Einrichtung in Korea leben wird."

Das verwirrte Kind wachte auf und suchte verzweifelt nach seinem Vater, der nicht mehr da war. Ein Beamter der Stadt entdeckte den Jungen und rief die Polizei.

Die Beamten werteten das Filmmaterial einer Überwachungskamera aus und fanden den Mann am folgenden Tag. Den Ermittlern zufolge kamen Vater und Sohn am 14. August mit einem Touristenvisum auf der Insel Jeju an und blieben drei Tage in einer örtlichen Unterkunft.

Weil ihnen das Geld ausging, schliefen beide seit dem 17. August im Freien, bis sich der Mann in seiner Verzweiflung zu dem dramatischen Schritt gezwungen sah, seinen Sohn auszusetzen.