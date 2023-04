Mann verkauft seinen Hund, um mehr Zeit im Büro zu verbringen

Ein Firmenangestellter verkaufte seinen Familienhund als er erfuhr, dass er nach Corona zum Arbeiten wieder ins Büro kommen soll - trotz Home-Office-Zusage. (Symbolbild) © 123rf.com/yavdat1

In der Online-Mitarbeiterversammlung Anfang April forderte Clarke, dass Beschäftigte, deren Arbeitsweg bis zu 80 Kilometer beträgt, an vier Tagen in der Woche wieder ins Büro kommen müssen. Bislang durften sie infolge der Corona-Pandemie im Home-Office arbeiten. Per Mail waren sie vorab über die Neuerung informiert worden.

Allerdings sei vielen von ihnen bei der Einstellung gesagt worden, dass sie überwiegend von zu Hause aus arbeiten dürften, berichtet das US-amerikanisches Online-Magazin Vice.

Doch Clarke meinte nur, dass sich nun die "Umstände geändert" hätten und das Arbeiten im Büro daher notwendig sei. Dann wurde der Mann noch deutlicher und sparte nicht mit harter Kritik an seiner Belegschaft - und Eigenlob.

"Es gibt niemanden hier, der härter arbeitet als ich. Und ich fordere jeden heraus, mich zu übertreffen. Aber das werdet Ihr nicht schaffen", prahlte der Geschäftsführer.