Steigt die Angst vor Gewalt und Diebstahl? So sicher fühlen sich die Deutschen!

Deutschland - Von rechtsaußen werden gerne Schreckensmeldungen über die prekäre Sicherheitslage in Deutschland verbreitet. Es würde in Innenstädten, Parks oder Schwimmbädern immer gefährlicher werden. Die große Mehrheit der Deutschen hat glücklicherweise eine ganz andere Wahrnehmung!

Am sichersten fühlen sich die 18- bis 29-Jährigen (44 Prozent sehr sicher, nur 13 Prozent unsicher), während sich bei den 45-bis 59-Jährigen 18 Prozent unsicher fühlen.

Demnach hat eine überwältigende Mehrheit von 83 Prozent der Befragten ein hohes Sicherheitsgefühl. 48 Prozent gaben an, sich in Städten und Gemeinden sicher zu fühlen, weitere 35 Prozent fühlen sich sogar sehr sicher.

Im Schnitt haben die Deutschen ein höheres Sicherheitsgefühl, je kleiner die Stadt bzw. Gemeinde ist. Bei Orten, die weniger als 5000 Einwohner haben, gaben nur 9 Prozent an, sich unsicher zu fühlen. Bei Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern waren es hingegen 25 Prozent.

Am sichersten fühlen sich in Deutschland die Anhänger der Grünen: Lediglich 3 Prozent gaben an, sich unsicher zu fühlen. Indes fühlte sich mehr als jeder dritte befragte AfD-Anhänger (34 Prozent) unsicher!

Nur 16 Prozent der Rechtsaußen-Wähler gaben an, sich sehr sicher zu fühlen.