Cybermobbing: NRW-Landtag will Internet-Führerschein für Schüler einführen

Düsseldorf - Bekommt der richtige Umgang mit sozialen Medien in den Schulen bald mehr Raum im Stundenplan? Dafür hat sich jetzt ein Expertengremium des nordrhein-westfälischen Landtags ausgesprochen. Im Gespräch: Ein "Internet-Führerschein" als schulisches Angebot für Kinder und Jugendliche.

Immer öfter versinken auch schon Grundschulkinder in sozialen Netzwerken. Und sind Mobbing und Gewalt ungefiltert ausgesetzt. (Symbolbild) © 123rf/dubova

Im Zentrum des veröffentlichten Zwischenberichts steht das Thema "Cybermobbing".

Das sei oft die Fortsetzung von Mobbing in Alltagssituationen von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel der Sportunterricht in der Schule. Dagegen müsse etwas getan werden, so das Gremium.

Laut den Experten lohnt sich ein Blick in die Niederlande: Dort ist das Thema Medienerziehung bereits Pflicht im Schulplan. In Deutschland fehlt das dagegen noch.

Im Fokus standen bei der Untersuchung auch Sportvereine, Kirchenverbände und das Elternumfeld.

Auch hier sollen zahlreiche Konzepte dazu beitragen, dass sich etwas ändert und Konflikte nicht, wie bisher, in die digitale Welt mitgenommen werden.