Handy-Nutzung an NRW-Schulen: Bis Herbst sollen klare Regeln her

Düsseldorf - Bis zum Herbst sollen alle Schulen in Nordrhein-Westfalen altersgerechte Regeln für die Handy-Nutzung verbindlich in ihre Schulordnung aufnehmen.

Bislang gestalten die rund 5500 Schulen in NRW den Umgang mit Handys in eigener Verantwortung.

Für die Jüngsten müsse Schule ein besonderer Schutzraum sein, in dem sie sich ohne Ablenkung auf das Lernen und das gemeinsame Miteinander konzentrieren könnten, unterstrich Feller in Düsseldorf . "Die Nutzung eines Handys zu privaten Zwecken ist dafür nicht erforderlich."

Bei einer Bildungsministerkonferenz in Berlin hatten sich die Bundesländer in der vergangenen Woche nicht auf einheitliche Standards verständigt. Immer mehr Länder kündigten in den vergangenen Tagen aber eine restriktivere Gangart an.