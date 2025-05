Mitten im Problemviertel: Diese Hamburger Grundschule wird bundesweit zum Vorbild

Hamburg - Wilhelmsburg, ein Stadtteil, der oft mit Armut, Perspektivlosigkeit und sozialen Herausforderungen in Verbindung gebracht wird. Doch mitten in diesem Umfeld entsteht gerade ein echtes Erfolgsmodell. Die Grundschule an der Burgweide gehört zu den besten Schulen Deutschlands - und das aus gutem Grund!