Sachsens Kultusminister und sein Plan gegen Unterrichtsausfall

Dresden - Keine drei Monate im Amt stellt Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) Sachsens Lehrplan auf den Kopf: Schon im nächsten Schuljahr will der Minister den massiven Unterrichtsausfall halbiert haben. Dafür sollen die vorhandenen Kräfte aber mehr, länger und notfalls woanders arbeiten.

Der neue Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) legt los - und präsentierte am gestrigen Dienstag ein Maßnahmenpaket, das es in sich hat. © Steffen Füssel

"So, wie es jetzt ist, darf es nicht weitergehen", so Clemens, der seit Amtsbeginn 75 Schulen im Freistaat besuchte. Außerhalb der Großstädte fällt beinahe jede dritte Unterrichtsstunde aus, vor allem an Ober- und Förderschulen.

Der Grund: Es fehlen wenigstens 1400 Lehrer. Bei der Kabinettssitzung am gestrigen Dienstag präsentierte Clemens 21 Gegenmaßnahmen. Und die haben es in sich: Ab dem 58. Lebensjahr griff bislang eine "Altersermäßigung" um eine Wochenstunde (ab 60 zwei, ab 61 drei). Diese soll künftig erst ab 63 beginnen. Auch sollen ältere Pädagogen zum Durchhalten bis 67 motiviert werden.

Ganztagsangebote sollen nur noch durch Assistenten koordiniert, Studenten verstärkter an Schulen eingesetzt werden. Grundschul- oder Gymnasiallehrer sollen künftig noch stärker an Oberschulen und in den ländlichen Raum versetzt werden.

Abordnungen ans Ministerium oder das Landesamt für Schule und Bildung werden streng überprüft, denn allein im Landesamt arbeiten 200 Lehrkräfte.