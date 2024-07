Schüler stinksauer über "jämmerlichen Zustand" ihrer Schul-Toiletten!

An vielen Schulen klagen die Schüler über den Zustand der Toiletten. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

In einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes waren nur 44 Prozent aller befragten Schüler mit der Sauberkeit der Klos zufrieden, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Besonders in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg gleicht das Wasserlassen in der Fünf-Minuten-Pause wohl einer Zumutung: Insgesamt 67 beziehungsweise 65 Prozent der Schüler in den beiden Bundesländern bezeichneten die Hygiene der WCs in ihren Bildungseinrichtungen als "besonders kritisch"!

Angesichts dieser erschreckenden Umfrageergebnisse attestiert der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann, von einem "jämmerlichen Zustand".

"Ganz besonders trifft das auf die Schultoiletten zu, die bei entsprechenden Befragungen regelmäßig besonders schlecht abschneiden", so Hofmann. Er forderte deshalb seitens der Bundesländer eine "dringliche" Investitionsoffensive.