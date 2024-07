So will die FDP Förderschulen in Sachsen-Anhalt stärken

Magdeburg - Die FDP in Sachsen-Anhalt spricht sich in einem Positionspapier für den Fortbestand und die Stärkung von Förderschulen im Bundesland aus.

Rund 12.200 Schüler in Sachsen-Anhalt besuchen eine Förderschule. (Symbolbild) © kzenon/123RF

In Sachsen-Anhalt können Kinder mit Lern-Beeinträchtigungen auf Wunsch der Eltern direkt in eine Förderschule statt in eine reguläre Grundschule gehen.

Der Grundschulverband Sachsen-Anhalt hatte das jüngst als sozial ungerecht kritisiert: Schulanfänger mit Beeinträchtigung würden so direkt sozial abgetrennt werden.

Die FDP argumentiert in ihrem Positionspapier, dass man in Förderschulen allerdings gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der Schüler eingehen könne.

"Wir sind überzeugt davon, dass sowohl inklusive Bildung an Regelschulen als auch die gezielte Förderung von Kindern mit individuellen, besonderen Förderbedarfen miteinander vereinbar sind", schreiben die Liberalen.