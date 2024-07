Urlaubskasse durchs Schulschwänzen schonen? Diese Strafen drohen Euch!

Düsseldorf - Mal eben einen günstigeren Flug erwischen und dafür das Kind ein oder ein, zwei Tage später zur Schule schicken? Das lohnt sich nicht. Zumindest nicht, wenn man erwischt wird. Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen verhängen in solchen Fällen heftige Bußgelder, um so etwas schon von vorneherein zu verhindern.