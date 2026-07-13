Weil jede Sekunde zählt: NRW-Regierung kauft 4000 Phantome für Reanimation

Düsseldorf - Die Landesregierung will 2100 Schulen mit je zehn Übungspuppen für Reanimation ausstatten. Das geht aus Ausschreibungsunterlagen des Schulministeriums hervor.

Ein Schüler trainiert eine Herzdruckmassage an einer speziellen Übungspuppe. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach sollen bis zum Ende des kommenden Schuljahres alle Schulen entsprechend versorgt sein. Es gibt bereits jetzt 4000 Vorbestellungen.

Schulministerin Dorothee Feller (60, CDU) hatte vor einem Jahr angekündigt, dass Wiederbelebung verpflichtender Inhalt des Unterrichts an Schulen in Nordrhein-Westfalen wird.

Der Unterricht ist im Umfang von 90 Minuten in den Klassen sieben bis neun vorgesehen. Alle Schüler sollen mit dem lebensrettenden Schema "Prüfen - Rufen - Drücken" vertraut gemacht werden.

Wie aus den Ausschreibungsunterlagen für sogenannte "Reanimationsphantome" hervorgeht, ist die bisherige Ausstattung der Schulen sehr verschieden.

Demnach haben 737 der betroffenen Schulen bisher gar keine Übungspuppen, 222 haben zumindest einige und 434 mindestens zehn.