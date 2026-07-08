08.07.2026 21:40 Große Schul-Reform: So sieht das neue Abi in NRW aus

NRW reformiert das Abitur: Ab 2027 kommen ein fünftes Prüfungsfach, neue Prüfungsformate und weitere Änderungen auf Schüler zu.

Von Dorothea Hülsmeier Düsseldorf - Für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen stehen ab dem Schuljahr 2027/28 einige Änderungen in der gymnasialen Oberstufe an. Der Landtag hat einer Reform zugestimmt, die unter anderem ein fünftes Abiturfach und neue Prüfungsformate einführt.

Auf NRW-Schüler kommen ab dem Schuljahr 2027/28 einige Änderungen zu. Unter anderem wird ein fünftes Abiturfach eingeführt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Die größte Neuerung: Künftig gehört eine Präsentationsprüfung als fünftes Abiturfach zum Abschluss. Statt einer klassischen Klausur bereiten die Schüler einen Vortrag vor und stellen sich anschließend einem Fachgespräch. Wer möchte, kann stattdessen auch eine besondere Lernleistung, etwa ein größeres Projekt, einbringen. Außerdem sollen Projektkurse fester Bestandteil der Oberstufe werden. Dort arbeiten die Jugendlichen allein oder im Team an Projekten, zum Beispiel an Experimenten, technischen Modellen oder künstlerischen Arbeiten. Bildungspolitik Bildungsdebakel in NRW: Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt drastisch Auch im Unterricht selbst wird es Veränderungen geben: In mehreren Fächern können künftig praktische Projekte, Debatten oder Experteninterviews eine Klausur ersetzen.

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