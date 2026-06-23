Es wird schwieriger: Mehr Studiengänge in Bayern mit Zugangsbeschränkung

München - In Bayern wird sich die Zahl der zugangsbeschränkten Studienangebote im kommenden Wintersemester leicht erhöhen.

Ein möglicher Grund für den Anstieg der zugangsbeschränkten Studienangebote könnte die Einführung des G9-Systems sein. (Symbolfoto) © 123RF/stylephotographs

Nach Angaben des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh steigt der Anteil an solchen Hochschulangeboten auf 34,2 Prozent.

Ein Jahr zuvor, im Wintersemester 2025/26, lag der Anteil im Freistaat bei 30,3 Prozent. Der bundesweite Schnitt beträgt laut der Studie im bevorstehenden Semester 31,6 Prozent.

Nach Angaben des Zentrums haben sich in Regensburg und Würzburg die Anteile zugangsbeschränkter Studienangebote gegenüber dem Vorjahr stark erhöht.

"Auch in München, Nürnberg und Augsburg gab es Steigerungen."

Als Grund dafür vermuten die Autoren der Untersuchung, dass die Hochschulen Beschränkungen wieder einführen, die ein Jahr zuvor ausgesetzt wurden.