Ein Jahr nach Atomausstieg: Söders Strom-Panik nur Stimmungsmache?

München/Essenbach - Am 15. April 2023 kurz vor Mitternacht endete in Deutschland das Atomzeitalter, als das Kraftwerk "Isar 2" als letztes seiner Art vom Netz ging .

Machte erst viel Stimmung für, dann – nach dem Regierungswechsel – gegen den Atomausstieg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58). © Peter Kneffel/dpa

Erst kraftvoll angestoßen, dann heftig kritisiert von CSU-Chef Markus Söder (58). Sein Standpunktwechsel scheint – wie so oft – enorm mit dem Verlieren der Regierungsverantwortung zu tun zu haben.

Bereits einen Tag nach der Abschaltung kündigte der bayerische Ministerpräsident an, den Meiler einfach in Landesverantwortung weiter betreiben zu wollen.

Natürlich war ihm klar, dass derartige Projekte nicht in Landes-, sondern in Bundesverantwortung stehen. Nach den Landtagswahlen in Bayern hörte man zu dem Thema ohnehin nichts mehr. Wie bei seinen Plänen, neue Kraftwerke bauen zu wollen.

Denn, so seine ständigen Begründungen, wäre Deutschland von Energieknappheit bedroht und die Strompreise würden zu stark ansteigen – vor allem im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise.

Doch Deutschland kam, wie beinahe ganz Europa, selbst da ohne Ausfälle durch den Winter. Das zeigt ein Bericht von tagesschau.de, wonach zudem der Strommix Deutschlands heute so sauber wie nie sei.